Україна здобула срібло у художній гімнастиці на Євро-2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Збірна України з художньої гімнастики успішно виступила у фіналі чемпіонату Європи-2025, що проходить у Таллінні, Естонія. У групових вправах з трьома м’ячами та двома обручами українські гімнастки здобули почесне друге місце.

Під час кваліфікації “синьо-жовті” показали результат 25.550 балів, що дозволило їм вийти у фінал, зайнявши п’яту позицію. Вони відстали від лідера на 2.15 бала. До складу команди увійшли талановиті гімнастки: Єлизавета Азза, Діана Баєва, Олександра Ющак, Кіра Ширикіна та Валерія Перемета.

У фіналі українські спортсменки отримали другу найвищу оцінку за складність – 12.8 балів, поступившись лише команді Іспанії, яка набрала 13.2. За виконання вони отримали 6.550 балів, а за артистичність – 6.900 балів.

Загалом у міксті збірна України набрала 26.250 бала, що дозволило їй зайняти друге місце, відставши від Іспанії на 1.450 бала.

Результати фіналу з трьома м’ячами та двома обручами на Євро-2025 виглядають наступним чином:

Іспанія – 27.700 балів

Україна – 26.250 балів

Німеччина – 25.350 балів

Цей результат став найкращим для України у групових вправах за останні п’ять років. Востаннє національна команда здобувала “срібло” або “золото” у 2020 році, коли посіла друге місце у вправах з трьома обручами та чотирма булавами, а також виграла з п’ятьма м’ячами.