Жіноча збірна України – чемпіонки Золотої Євроліги 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Жіноча волейбольна збірна України знову на вершині! Вона втретє в історії здобула титул чемпіонок Золотої Євроліги, перемігши у фіналі команду Угорщини в чотирьох сетах.

На шляху до Фіналу чотирьох Золотої Євроліги-2025 українки фінішували на третьому місці у своїй групі, здобувши п’ять перемог і зазнавши однієї поразки від Швеції з рахунком 0:3. У півфіналі «синьо-жовті» зустрілися з чинними чемпіонками Швеції і взяли реванш, здобувши впевнену перемогу 3:0.

У фіналі Україна змагалася з угорською командою, яка у другому півфіналі обіграла Румунію з рахунком 3:2.

Перший сет розпочався на користь українських волейболісток, які швидко відірвалися від суперниць на п’ять очок. Після кількох обмінів очками, «синьо-жовті» збільшили свою перевагу до дев’яти очок і виграли сет з рахунком 25:16.

У другій партії угорки спочатку вийшли вперед, але українки швидко відновили рівновагу і навіть отримали перевагу у п’ять очок. Проте угорська команда змогла відігратися і виграти сет 25:23, реалізувавши третій матчпойнт.

Третій сет знову став на користь України, яка захопила ініціативу, відрившись на шість очок і довівши партію до перемоги з різницею у десять очок – 25:15.

Четвертий сет став вирішальним. Збірна України знову заволоділа ініціативою, першою перетнувши рубіж у 20 очок і випереджаючи суперниць на вісім очок. У підсумку «синьо-жовті» завершили сет з рахунком 25:17, здобувши чемпіонство Золотої Євроліги.

Найкращою гравчинею матчу стала діагональна нападниця Анна Артишук, яка набрала 17 очок.

Фінал Золотої Євроліги-2025 завершився з рахунком: Україна – Угорщина 3:1 (25:16, 23:25, 25:15, 25:17).

Ця перемога стала третьою для України в історії жіночої Золотої Євроліги. Перший титул був здобутий у 2017 році, а другий – у 2023-му, коли українки обіграли Швецію у фіналі.