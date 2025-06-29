Україна виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Як повідомляє Фейсбук Романа Костенка

Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, оголосив про підписання президентом Володимиром Зеленським указу, що стосується виходу України з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни.

Цю інформацію Костенко оприлюднив у своєму пості на Фейсбуці 29 червня.

“Щойно мені повідомили, що Президент України підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції – міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.” – Роман Костенко

Костенко зазначив, що цей крок є відповіддю на реалії війни, оскільки Росія не є учасником цієї конвенції і активно використовує міни проти українських військових та цивільних осіб.

“Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень.” – Роман Костенко

Наступним кроком стане розгляд цього питання у Верховній Раді. За словами Костенка, законодавче закріплення рішення дозволить Україні ефективніше захищати свою територію.

На даний момент указ президента ще не опублікований на офіційному сайті, і інформація уточнюється в Офісі президента.

Раніше такі ж кроки зробили Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія, які також почали процес виходу з Оттавської конвенції.

Оттавська конвенція, що набула чинності у 1999 році, є міжнародною угодою, спрямованою на заборону використання протипіхотних мін як засобу ведення війни.