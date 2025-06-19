Українські шпажистки виграли золото на чемпіонаті Європи-2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В історії українського фехтування відбулася знакова подія: жіноча збірна України з фехтування на шпагах вперше здобула “золото” на чемпіонаті Європи-2025, який проходив в італійському місті Генуя. Ця перемога стала третьою медаллю для України на цьому турнірі та другою в дисципліні шпаги.

Команду України у змаганнях представляли чемпіонка Європи 2022 року Влада Харькова, Олена Кривицька, Інна Бровко та дебютантка Анна Максименко. Українські фехтувальниці розпочали змагання з другого кола, маючи статус четвертих сіяних.

Першими суперницями української команди стали фехтувальниці з Фінляндії, яких українки впевнено перемогли з рахунком 45:24. У чвертьфіналі збірна України зустрілася з угорською командою, де боротьба тривала до останніх секунд, але “синьо-жовті” здобули мінімальну перемогу 44:43.

У півфіналі українські шпажистки зустрілися з командою Італії, де швидко захопили перевагу. Олена Кривицька стала найрезультативнішою, набравши 17 очок, і команда перемогла з рахунком 45:27, вийшовши у фінал.

У вирішальному поєдинку українки змагалися зі збірною Швейцарії. Українські спортсменки виграли шість із дев’яти сутичок. Лише Бойко та Кривицька поступилися Ангеліні Фавре (5:6 та 3:6 відповідно), а Інна Бровко мінімально програла Паолін Бруннер (6:7). Загальний рахунок фіналу склав 45:34 на користь України.

Ця перемога стала історичною, адже вперше українська команда здобула “золото” у жіночій командній шпазі на чемпіонатах Європи. Загалом це шоста нагорода України в цій дисципліні: раніше були срібло 1998 року та бронзові медалі 2001, 2002, 2005 і 2022 років.

На чемпіонаті Європи-2025 Україна вже здобула три медалі: окрім золота жіночої команди на шпагах, Роман Свічкар виграв золото у чоловічих особистих змаганнях, а шаблістка Аліна Комащук виборола “срібло”.