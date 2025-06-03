Жіноча збірна України вийшла в елітний дивізіон Ліги націй-2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Жіноча футбольна збірна України завершила свій виступ у Лізі націй-2025 поразкою від команди Хорватії. У шостому, останньому турі дивізіону B, українки поступилися з рахунком 0:2.
Перед цим матчем підопічні Володимира Пятенка вже забезпечили собі перше місце у групі B4, набравши 13 очок. Завдяки перемозі над Албанією та кращим показникам у особистих зустрічах з Чехією, Україна вперше в історії вийшла в елітний дивізіон Ліги націй.
У заключному поєдинку українки зустрілися з хорватською командою, яка до цього програла всі п’ять матчів. Перший матч між цими командами завершився перемогою “синьо-жовтих” з рахунком 2:1.
Матч Хорватія – Україна розпочався з швидкого голу: на 11-й хвилині Тея Врачевич вразила ворота української команди, відкривши рахунок – 1:0 на користь господарок.
На початку другого тайму хорватки подвоїли свою перевагу. Після серії рикошетів у штрафному майданчику, Барбара Живкович влучно пробила у дальній кут воріт Катерини Самсон, встановивши рахунок 2:0.
На 58-й хвилині у складі збірної України дебютувала півзахисниця Дар’я Івкова, яка вийшла на заміну Вікторії Гірин. Це був її перший матч за національну команду за 12 років.
Більше голів у матчі не було, і гра завершилася поразкою України з рахунком 0:2.
Результати та турнірна таблиця
Ліга націй-2025. Дивізіон В. 6-й тур
Хорватія – Україна 2:0
Голі: Врачевич, 11; Живкович, 52
Група В4: турнірна таблиця
Україна – 13 очок (6 матчів), різниця голів 8:6
Чехія – 13 очок (6 матчів), 17:4
Албанія – 6 очок (6 матчів), 10:12
Хорватія – 3 очки (6 матчів), 4:17
Дивіться ще:
- Українські жіночі футбольні клуби “Ворскла”, “Металіст 1925” та “Колос” вперше виступлять у єврокубках сезону 2025/26, з новим форматом Ліги чемпіонів та Кубком Європи.
- Український легкоатлет Олександр Погорілко виграв золоту медаль на етапі Континентального туру 2025 року в Санта-Круз-де-Тенеріфе, встановивши один із найкращих результатів сезону на дистанції 400 м.