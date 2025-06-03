Жіноча збірна України вийшла в елітний дивізіон Ліги націй-2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Жіноча футбольна збірна України завершила свій виступ у Лізі націй-2025 поразкою від команди Хорватії. У шостому, останньому турі дивізіону B, українки поступилися з рахунком 0:2.

Перед цим матчем підопічні Володимира Пятенка вже забезпечили собі перше місце у групі B4, набравши 13 очок. Завдяки перемозі над Албанією та кращим показникам у особистих зустрічах з Чехією, Україна вперше в історії вийшла в елітний дивізіон Ліги націй.

У заключному поєдинку українки зустрілися з хорватською командою, яка до цього програла всі п’ять матчів. Перший матч між цими командами завершився перемогою “синьо-жовтих” з рахунком 2:1.

Матч Хорватія – Україна розпочався з швидкого голу: на 11-й хвилині Тея Врачевич вразила ворота української команди, відкривши рахунок – 1:0 на користь господарок.

На початку другого тайму хорватки подвоїли свою перевагу. Після серії рикошетів у штрафному майданчику, Барбара Живкович влучно пробила у дальній кут воріт Катерини Самсон, встановивши рахунок 2:0.

На 58-й хвилині у складі збірної України дебютувала півзахисниця Дар’я Івкова, яка вийшла на заміну Вікторії Гірин. Це був її перший матч за національну команду за 12 років.

Більше голів у матчі не було, і гра завершилася поразкою України з рахунком 0:2.

Результати та турнірна таблиця

Ліга націй-2025. Дивізіон В. 6-й тур

Хорватія – Україна 2:0

Голі: Врачевич, 11; Живкович, 52

Група В4: турнірна таблиця

Україна – 13 очок (6 матчів), різниця голів 8:6

Чехія – 13 очок (6 матчів), 17:4

Албанія – 6 очок (6 матчів), 10:12

Хорватія – 3 очки (6 матчів), 4:17