Жіноча збірна України вийшла до дивізіону А Ліги націй

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Жіноча футбольна збірна України зробила історичний крок, достроково забезпечивши собі місце в елітному дивізіоні Ліги націй. У передостанньому турі українські футболістки виявили характер і здобули перемогу над Албанією з рахунком 2:1, що дозволило їм стати недосяжними для своїх найближчих конкуренток.

Цей вихід до дивізіону А Ліги націй є знаковим для жіночої команди України, яка раніше виступала в дивізіоні В. У рамках відбору на Євро-2025, що проходив у форматі Ліги націй, команда боролася за підвищення у класі зі збірною Вельсу.

Ось результати виступів України у жіночій Лізі націй (дивізіон В):

2023/24: 6 очок, третє місце – перемога у плейоф за місце в Лізі В

2024 (відбір на Євро-2025): 11 очок, друге місце

2025/26*: 13 очок, перше місце – підвищення у Лігу А (*сезон триває)

Після перемоги над Албанією, виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Володимир Пятенко поділився своїми враженнями в ексклюзивному коментарі.

“Емоції? Радіємо. Позитив для вболівальників, для нас та всієї країни.” – Володимир Пятенко

Тренер також розповів про налаштування команди на матч проти Албанії:

“Що говорив підопічним? Не варто відкладати на потім те, що можна зробити сьогодні. Важлива гра для нас усіх – потрібно було не перегоріти.” – Володимир Пятенко

Володимир Пятенко підкреслив важливість концентрації та вольових якостей команди:

“Концентрація та вольові якості? Такі, як і завжди. Ми можемо по-різному зіграти за рахунком, але не за ставленням до гри та самовіддачі, обсягу роботи та боротьбі.” – Володимир Пятенко

Коментуючи перемогу над Албанією, тренер зазначив:

“Результат на табло. Все було сьогодні на рівні, як завжди. Просився ще один гол? Просився. Усі його просили, аби заспокоїти албанок, але маємо те, що маємо. Головне – перемогли.” – Володимир Пятенко

Після матчу він привітав команду з досягненням:

“Привітав усіх з дивізіоном А. Вони заслуговували на це, як і вся країна.” – Володимир Пятенко

Тренер також прокоментував можливі експерименти у заключному матчі групи Ліги націй:

“Усі дівчата заслуговують бути в старті і на полі це демонструють. У всіх достатньо напружений сезон, тому будемо дивитися.” – Володимир Пятенко

Володимир Пятенко наголосив на головній меті команди:

“Ціль – як завжди, перемагати. На кожну гру виходимо перемагати. Це позитив для всієї країни, і ми повинні виконувати свою роботу, аби ЗСУ не було соромно за нас. Це наша вдячність.” – Володимир Пятенко

Заключний матч у груповому раунді Ліги націй жіноча збірна України проведе 3 червня проти Хорватії.