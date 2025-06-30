Жіноча збірна України з волейболу піднялася на 14-те місце у світовому рейтингу

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Після фіналу Золотої Євроліги Міжнародна федерація волейболу оновила світовий рейтинг жіночих збірних, в якому українська команда піднялася на три позиції, зайнявши 14-те місце.

Жіноча збірна України з волейболу здобула перемогу у Золотій Євролізі, обігравши у фіналі команду Угорщини з рахунком 3:1. Ця перемога стала для України вже третьою у Золотій Євролізі.

Завдяки успішному виступу на турнірі, українська команда піднялася у світовому рейтингу, що свідчить про зростання її міжнародного статусу.

Лідером рейтингу залишається збірна Італії, яка продемонструвала вражаючі результати, здобувши вісім перемог у восьми матчах Ліги націй.

Топ-10 жіночих волейбольних збірних світу

1. Італія – 456.91 очок

2. Бразилія – 417.92

3. Польща – 369.04

4. Туреччина – 368.54

5. Японія – 347.08

6. Китай – 346.75

7. США – 338.10

8. Нідерланди – 262.59

9. Домініканська Республіка – 254.02

10. Канада – 245.38

12. Німеччина – 234.08

13. Чехія – 208.34

14. Україна – 192.10 (+3 позиції)

15. Бельгія – 190.65

Наступним важливим викликом для жіночої збірної України стане чемпіонат світу, який проходитиме в Таїланді. Українська команда потрапила до групи H, де змагатиметься зі збірними Сербії, Камеруну та Японії.

Перший матч групового етапу чемпіонату світу українська команда проведе проти Сербії 23 серпня.