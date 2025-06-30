Жіноча збірна України з волейболу піднялася на 14-те місце у світовому рейтингу

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Після фіналу Золотої Євроліги Міжнародна федерація волейболу оновила світовий рейтинг жіночих збірних, в якому українська команда піднялася на три позиції, зайнявши 14-те місце.
Жіноча збірна України з волейболу здобула перемогу у Золотій Євролізі, обігравши у фіналі команду Угорщини з рахунком 3:1. Ця перемога стала для України вже третьою у Золотій Євролізі.
Завдяки успішному виступу на турнірі, українська команда піднялася у світовому рейтингу, що свідчить про зростання її міжнародного статусу.
Лідером рейтингу залишається збірна Італії, яка продемонструвала вражаючі результати, здобувши вісім перемог у восьми матчах Ліги націй.
Топ-10 жіночих волейбольних збірних світу
1. Італія – 456.91 очок
2. Бразилія – 417.92
3. Польща – 369.04
4. Туреччина – 368.54
5. Японія – 347.08
6. Китай – 346.75
7. США – 338.10
8. Нідерланди – 262.59
9. Домініканська Республіка – 254.02
10. Канада – 245.38
12. Німеччина – 234.08
13. Чехія – 208.34
14. Україна – 192.10 (+3 позиції)
15. Бельгія – 190.65
Наступним важливим викликом для жіночої збірної України стане чемпіонат світу, який проходитиме в Таїланді. Українська команда потрапила до групи H, де змагатиметься зі збірними Сербії, Камеруну та Японії.
Перший матч групового етапу чемпіонату світу українська команда проведе проти Сербії 23 серпня.
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