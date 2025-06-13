Перша поразка жіночої збірної України у Золотій Євролізі-2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Жіноча волейбольна збірна України зазнала своєї першої поразки у Золотій Євролізі-2025. У п’ятому турі українки програли команді Швеції з рахунком 0:3 за сетами.

Перед цим матчем Україна займала перше місце в турнірній таблиці, здобувши максимальні 12 очок у чотирьох зустрічах. “Синьо-жовті” перемогли Іспанію, Чорногорію та Португалію з рахунком 3:1, а також Словенію – 3:0.

У п’ятому турі українська команда зустрілася з чинними чемпіонками – шведками, які мали в активі 8 очок. Перемога над Швецією могла б забезпечити Україні достроковий вихід у Фінал чотирьох, якщо Угорщина програла б Чорногорії.

Матч розпочався з переваги шведок, які в першому сеті випереджали українок на 10 очок. Хоча “синьо-жовті” скоротили відставання, перша партія завершилася з рахунком 20:25 на користь Швеції.

Другий сет виявився напруженим: лідерство кілька разів змінювалося, але наприкінці українки вели 23:19. Проте п’ять поспіль невдалих подач призвели до поразки 24:26.

У третьому сеті Україна знову втратила ініціативу і поступилася з рахунком 19:25, що завершило матч на користь шведок – 3:0.

Турнірна таблиця Золотої Євроліги-2025 після п’ятого туру

Незважаючи на поразку, збірна України зберігає перше місце з 12 очками після п’яти матчів. У топ-4 також перебувають Швеція (11 очок), Угорщина (10 очок) та Румунія (10 очок).

Розподіл очок у топ-4 виглядає наступним чином:

Україна – 4 перемоги, 12 очок (різниця сетів 12:6)

Швеція – 4 перемоги, 11 очок (різниця сетів 12:6)

Угорщина – 4 перемоги, 10 очок (різниця сетів 12:8)

Румунія – 3 перемоги, 10 очок (різниця сетів 11:4)

Згідно з регламентом, у Фінал чотирьох виходять чотири найкращі команди турніру.

Наступний, шостий матч Золотої Євроліги-2025, збірна України проведе 15 червня проти Словаччини. Початок поєдинку о 18:00 за київським часом. Перемога в цій грі гарантує українкам вихід у Фінал чотирьох.