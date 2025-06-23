Україна здобула 7 медалей на чемпіонаті Європи з веслування в Рачице

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Чемпіонат Європи з веслування на каное та байдарках, що проходив у чеському Рачице, завершився успішно для збірної України, яка виборола сім медалей різного ґатунку.

Команда України складалася з 18 спортсменів: 10 з них змагалися на байдарках, а 8 – на каное. У загальному заліку українські веслувальники здобули п’ять нагород.

Лідером команди стала каноїстка Людмила Лузан, яка принесла Україні чотири медалі з п’яти. Вона вчетверте стала чемпіонкою Європи, здобувши золото на дистанції 500 м.

Крім золотої медалі, Лузан також виборола срібло на олімпійській дистанції 200 м, а разом з Іриною Федорів здобула дві медалі у двійці на дистанціях 200 та 500 м.

Серед чоловіків єдину медаль для України здобув каноїст Андрій Рибачок, який фінішував третім на дистанції 200 м, відставши від переможця всього на 0,253 секунди.

Медалі України на чемпіонаті Європи в Рачіце

Золото: Людмила Лузан (каное, 500 м)

Срібло: Людмила Лузан (каное, 200 м), Людмила Лузан / Ірина Федорів (каное, 200 м; каное, 500 м)

Бронза: Андрій Рибачок (каное, 200 м)

Це була перша медаль Лузан у парі з Іриною Федорів на чемпіонатах Європи.

Підсумки медального заліку

Збірна України посіла п’яте місце в медальному заліку, розділивши позицію з Чехією. Лідером змагань стала Угорщина, яка здобула сім золотих медалей.

Ось топ-5 країн у медальному заліку чемпіонату Європи з веслування:

1. Угорщина – 7 золота + 3 срібла + 5 бронз = 15 медалей

2. Іспанія – 4 + 4 + 4 = 12

3. Португалія – 3 + 1 + 0 = 4

4. Польща – 2 + 3 + 1 = 6

5. Чехія – 1 + 3 + 1 = 5

5. Україна – 1 + 3 + 1 = 5

Україна на чемпіонаті Європи з параканое

Паравеслувальники України також продемонстрували високі результати, здобувши дві нагороди та посівши друге місце в окремому медальному заліку разом із командою Німеччини.

Паралімпійський чемпіон Парижа-2024 у класі VL3 Владислав Єпіфанов виборов золото, продовжуючи свою серію перемог на континентальних змаганнях у 2023 та 2024 роках. Віцечемпіон Паралімпіади Микола Синюк здобув свою четверту особисту перемогу на чемпіонатах Європи.

Золото: Владислав Єпіфанов (200 м, клас VL3), Марина Мажула (200 м, клас KL1 – поза заліком)

Бронза: Микола Синюк (200 м, клас KL3)