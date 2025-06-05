Україна здобула дві срібні медалі на чемпіонаті Європи з артистичного плавання 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Збірна України успішно завершила свої виступи на чемпіонаті Європи з артистичного плавання, який проходив у Фуншалі, Португалія. У результаті змагань команда “синьо-жовтих” здобула дві медалі.

Цей чемпіонат став першим, що проводився окремо для спортсменок з артистичного плавання, раніше він був частиною континентальної першості з водних видів спорту.

Першу медаль українки отримали в груповій технічній програмі, де посіли друге місце. На подіум піднялися Дар’я Мошинська, Анастасія Шмоніна, Олександра Горецька, Аліса Кулик, Уляна Гринішина, Єлизавета Лимар, Марія Гринішина та Дар’я Принько.

Другу медаль українки також здобули в групових змаганнях, цього разу в акробатичній програмі. “Синьо-жовті” виграли срібло, до складу команди увійшли Мошинська, Шмоніна, Кулик, Лимар, Горецька та Гринішина, а також нові учасниці Іванна Бурба та Марія Здоровцова.

Завдяки цим досягненням, збірна України потрапила до топ-6 медального заліку чемпіонату. Лідером змагань стала збірна Іспанії, яка здобула 11 медалей, з яких п’ять золотих.

Топ-6 медального заліку Євро-2025

1. Іспанія – 5 “золото” + 3 “срібло” + 3 “бронза” = 11 медалей

2. Італія – 2 + 5 + 1 = 8

3. Австрія – 2 + 0 + 0 = 2

4. Велика Британія – 1 + 1 + 2 = 4

5. Німеччина – 1 + 0 + 2 = 3

6. Україна – 0 + 2 + 0 = 2

Результати українок на Євро-2025

Акробатична програма, група: “срібло” (Дар’я Мошинська, Анастасія Шмоніна, Аліса Кулик, Єлизавета Лимар, Уляна Гринішина, Олександра Горецька, Іванна Бурба, Марія Здоровцова)

Технічна програма, група: “срібло” (Дар’я Мошинська, Анастасія Шмоніна, Олександра Горецька, Аліса Кулик, Уляна Гринішина, Єлизавета Лимар, Марія Гринішина, Дар’я Принько)

Довільна програма, дуети: 5-те місце (Дар’я Мошинська, Анастасія Шмоніна)

Технічна програма, дуети: 6-те місце (Дар’я Мошинська, Анастасія Шмоніна)

Технічна програма, соло: 7-ме місце (Дар’я Мошинська)