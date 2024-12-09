У Румунських Карпатах рятувальники допомогли 28-річному українцю Владиславу Дуді, який тікав від мобілізації й провалився у гірську ущелину в горах зі своїм кошеням Пічем.

Про це повідомляє Associated Press.

Чоловік був знайдений у 400-метровій ущелині в регіоні Марамуреш у стані переохолодження. Його врятували понад десять рятувальників під час заметілі й морозу.

“Кіт зігрівав його … фактично врятував життя”, – заявив директор служби гірських рятувальників Марамуреша Дан Бенга.

Дуда, колишній журналіст із Харківщини, зізнався, що кошеня допомагало йому не втрачати надію під час випробувань.

“Я щасливий, що мій кіт живий. Бог дав мені шанс на нове життя. Найщасливіший момент – це те, що кіт залишився зі мною”, – поділився він своїми емоціями з рятувальниками.

Чоловік і його пухнастий супутник кілька днів жили без їжі, рятуючись лише розтопленим снігом. Кошеня, яке отримало ім’я Піч, переживало ознаки виснаження, але тепер проходить лікування у ветеринарній клініці.

Через погану погоду спочатку планували залучити гелікоптер, але видимість не дозволила провести операцію з повітря. Рятувальники подолали глибокий сніг і морози до -10°C, щоб досягти місця, де перебував утікач.

Увесь час підйому, який тривав понад п’ять годин, Дуда тримав кошеня біля серця.

“Він сказав лише: ‘Будь ласка, подбайте про кота'”, – додав Бенга.

Нині Владислав проходить лікування від переохолодження, а його пухнастий друг вже починає одужувати