Про це пише RPI.

8 серпня на трамвайній зупинці на вулиці Lazarská під час сильної зливи і вітру відвалився шматок карнизу історичного будинку, який смертельно поранив чоловіка, що знаходився під ним. Він загинув на місці від черепно-мозкової травми.

Загиблим виявився український лікар Віталій Славнов, про що повідомив його друг Олександр Слемзін. Славнов був видатним хірургом, батьком трьох дітей та фундатором медичної клініки в Одесі. Йому було 45 років, і він міг би врятувати ще багато життів.

Пожежники провели перевірку надійності фасаду, демонтувавши близько 100 кілограмів нестабільного матеріалу, щоб запобігти його обваленню. Інформацію про це рятувальники опублікували в соцмережах.

Поліція розслідує випадок смерті, що стався внаслідок недбалості.

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