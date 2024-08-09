Про це пише RPI.

8 серпня на трамвайній зупинці на вулиці Lazarská під час сильної зливи і вітру відвалився шматок карнизу історичного будинку, який смертельно поранив чоловіка, що знаходився під ним. Він загинув на місці від черепно-мозкової травми.

Загиблим виявився український лікар Віталій Славнов, про що повідомив його друг Олександр Слемзін. Славнов був видатним хірургом, батьком трьох дітей та фундатором медичної клініки в Одесі. Йому було 45 років, і він міг би врятувати ще багато життів.

Aktuálně zasahujeme v Lazarské ulici v Praze 1, kde ze střechy spadl pravděpodobně kus římsy. Na místě probíhala resuscitace jednoho muže, která bohužel nebyla úspěšná. Ulice je zcela uzavřena. Na místě spolupracujeme s @zzshmp @HasiciPraha pic.twitter.com/RK6FZLLBNK — Policie ČR (@PolicieCZ) August 8, 2024

Пожежники провели перевірку надійності фасаду, демонтувавши близько 100 кілограмів нестабільного матеріалу, щоб запобігти його обваленню. Інформацію про це рятувальники опублікували в соцмережах.

Поліція розслідує випадок смерті, що стався внаслідок недбалості.