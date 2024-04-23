Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження щодо смерті чоловіка дорогою до навчального центру у Закарпатській області.

Про це омбусман повідомив у Тelegram.

“Щодо ситуації зі смертю чоловіка на Закарпатті дорогою в навчальний центр. Відомо, що українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби. Наразі щодо ймовірного порушення прав людини я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі”, — написав Лубінець.

За словами посадовця, його представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини.

Нагадаємо, що на Закарпатті у мобілізованого чоловіка стався епілептичний напад — він помер дорогою до навчального центру.

Як повідомили в Закарпатському об’єднаному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, за цим фактом розпочато службову перевірку.