Найбільший пакет допомоги для України очікується від Великої Британії, сума фінансування становить 500 мільйонів фунтів.

Про це Міністерство оборони ВБ повідомило в соціальній мережі Х.

Раніше прем’єр Британії Ріші Сунак оголосив, що Велика Британія надасть Україні додаткове військове фінансування у розмірі 500 млн. фунтів стерлінгів. Під час зустрічі з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Камероном, президент України Володимир Зеленський висловив подяку за цю ініціативу.

“Поряд із 500 мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді військового фінансування, Велика Британія надає життєво важливе обладнання: 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет, 400 транспортних засобів, включаючи 160 транспортних засобів Husky”, – йдеться у повідомленні.

Посольство Велика Британія в Україні оголосило про намір укласти угоду про 100-річне партнерство з Києвом. Ця нова угода спрямована на зміцнення зв’язків між країнами у різних сферах, включаючи торгівлю, безпеку, оборону, науку, технології, освіту, культуру та інше.

Вже у січні 2024 року Україна та ВБ підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що ця нова угода буде основою для партнерства між країнами, яке триватиме принаймні “100 років”.