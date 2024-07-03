У Конгресі США знову закликали зняти всі обмеження на використання ЗСУ далекобійних ракет ATACMS по території РФ, зазначивши, якщо Кремль спробує розширити лінію фронту, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань.

Про це повідомляє Голос Америки, з посиланням на слухання в Комітеті Палати представників з міжнародних відносин.

Згідно зі словами помічника Держсекретаря з питань Європи Джеймс О’Браєна, наразі РФ втрачає здатність наступати через знищення Україною російських потужностей поблизу кордонів.

Він додав, що пріоритетом США було надати зброю та зосередити її «в областях найгострішої необхідності».

“Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності Росії підтримувати свою кампанію проти України через втрату об’єктів в зоні, де дозволено вести вогонь”, — заявляє помічник Держсекретаря.