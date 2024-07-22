Про це повідомили в міністерстві.
У 2021 році офіційний ринок праці в Україні нараховував 11,5 мільйона працівників. А вже у 2023-му ця кількість зменшилася до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих.
За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВВП до 2030 року на 7%, Україні потрібно 4,5 мільйона працівників додатково.
В уряді констатують, що через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття.
Наразі також завершується робота над проєктом модернізації трудового законодавства. Його ухвалення сприятиме покращенню ситуації на ринку праці, стверджують в Мінекономіки.
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