Кадровий дефіцит в Україні суттєво впливає на економіку сьогодні та, згідно з прогнозом уряду, впливатиме в майбутньому. Мінекономіки підрахувало, що країні потрібно додатково 4,5 мільйона працівників.

Про це повідомили в міністерстві.

У 2021 році офіційний ринок праці в Україні нараховував 11,5 мільйона працівників. А вже у 2023-му ця кількість зменшилася до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих.

За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВВП до 2030 року на 7%, Україні потрібно 4,5 мільйона працівників додатково.

В уряді констатують, що через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття.

Наразі також завершується робота над проєктом модернізації трудового законодавства. Його ухвалення сприятиме покращенню ситуації на ринку праці, стверджують в Мінекономіки.