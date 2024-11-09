Про це заявив Президент у своєму вечірньому відеозверненні.

За його словами, на Європейському континенті є достатньо ресурсів для надання ефективного захисту, який зараз критично необхідний Україні.

Зеленський підкреслив, що останні дні відзначилися інтенсивними атаками з боку Росії на міста Харків, Донеччину, Сумщину, Одесу та Запоріжжя. Щодня країна зазнає ударів дронів та ракетних обстрілів. Президент зазначив, що кожна зустріч і перемовини з державами, які мають сучасні системи ППО, спрямовані на те, щоб домогтися додаткових засобів захисту від цих атак.

“І це не можна зрозуміти – коли ППО просто стоїть. Стоїть без діла тоді, коли кожна система може врятувати сотні, а то й тисячі життів. Ми продовжимо переконувати наших партнерів”, – запевнив Зеленський.

Президент запевнив, що українська сторона продовжуватиме переконувати партнерів у необхідності термінового надання цих систем для захисту від російських ударів.