Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що, оскільки триває жорстка артилерійська війна, Україні потрібна така кількість снарядів, яку “не може поставити жодна держава”, навіть США.

Про це посадовець повідомив у інтерв’ю The Independent.

Водночас Камишін зазначив, що Україна позиціює себе як світового піонера в галузі безпілотних технологій, бо БПЛА стали наріжним каменем на полі бою.

“Внутрішнє виробництво має вирішальне значення. Цього року ми можемо зробити понад мільйон FPV-дронів, а також тисячі безпілотників, які зможуть пролітати понад 1 000 кілометрів, досягаючи нафтопереробних заводів у РФ. Це змінює правила гри”, — підкреслив міністр.

Посадовець додав, що українські оборонні технології “справді круті”, та разом з нещодавно створеними Силами безпілотних систем “дадуть результати”.

Раніше генеральний директор АТ “Українська оборонна промисловість” Герман Сметанін у інтерв’ю “ЄП” інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.

15 лютого 2023 року уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для ЗСУ.

Крім цього, держконцерн “Укроборонпром” презентував перший продукт спільного виробництва з однією з країн НАТО — 120-мм мінометні міни. Вони вже поступили на фронт для потреб Збройних сил України.

1 березня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

8 березня міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі своїх колег з ЄС у Стокгольмі заявив, що Україні потрібні системи ППО, мільйон боєприпасів, а також бронетехніка і танки.

20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план закупівлі боєприпасів, що передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

Через три дні лідери ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.

Восени 2023 року голова МЗС України Дмитро Кулеба припустив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через “жалюгідний стан оборонної промисловості”.

У січні 2024 року єврокомісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.

1 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що до березня ЄС доставить в Україну 520 тисяч артилерійських снарядів.