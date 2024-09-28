Міністр закордонних справ Литви наполягає, що Україні потрібно надати можливість використовувати західну зброю по максимуму.

Про це він заявив в інтерв’ю Reuters.

“Я читаю заяву президента Байдена і бачу, що постачається новий тип ракет, які мають більшу дальність польоту, ніж попередні. Я сподіваюся, що їм, українцям, буде дозволено використовувати ці ракети й бити далі”, – сказав Ландсбергіс.

Він підкреслив, що озброєння не буде ефективним, якщо Київ не зможе застосовувати його в повному обсязі.

Міністр вважає, що стратегічні цілі України потребують свободи у використанні зброї.