Про це він заявив в інтерв’ю Reuters.
“Я читаю заяву президента Байдена і бачу, що постачається новий тип ракет, які мають більшу дальність польоту, ніж попередні. Я сподіваюся, що їм, українцям, буде дозволено використовувати ці ракети й бити далі”, – сказав Ландсбергіс.
Він підкреслив, що озброєння не буде ефективним, якщо Київ не зможе застосовувати його в повному обсязі.
Міністр вважає, що стратегічні цілі України потребують свободи у використанні зброї.
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