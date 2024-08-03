Про це пише S&P.
Рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг України з ‘CC’ до ‘SD’ через переговори про реструктуризацію єврооблігацій та мораторій на виплату відсотків.
Кабінет міністрів не виплатив купонний платіж у розмірі $34 млн за єврооблігаціями, скориставшись законом, що дозволяє призупинити виплати під час реструктуризації. Реструктуризація передбачає списання 37% основної суми, зменшення відсотків і продовження термінів погашення.
S&P очікує підвищення довгострокового рейтингу після завершення обміну боргу, але зазначає, що економіка України не відновиться до довоєнного рівня до 2027 року через тиск, спричинений російською агресією.
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