Україні слід дозволити бити по території Росії, попри погрози Москви про можливу ескалацію конфлікту з НАТО.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє The Canadian Press.

За словами Трюдо заявив, що Канада “повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї” для запобігання російським ударам по лікарнях і дитячих садках по всій країні.

Трюдо вважає, що Україна повинна перемогти у боротьбі з російським вторгненням, інакше це заохотить інші великі країни спробувати “поглинути” своїх сусідів.

“Канада повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї для запобігання і припинення подальшої здатності Росії принижувати українське цивільне населення (і) інфраструктуру, а головне — вбивати невинних цивільних осіб у своїй несправедливій війні”, — заявив Трюдо.

Прем’єр-міністр Канади вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагається дестабілізувати міжнародний порядок, заснований на правилах, який захищає всіх.