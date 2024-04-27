Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot і закликав партнерів не гаяти часу, щоб дати Росії "сигнал рішучості".

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення.

“Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході. Але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості”, — зазначив президент.

Він додав, що частину російських ракет сьогодні вдалося збити й це вже є вагомим результатом.

“Вдячний кожному нашому воїну, який був дійсно влучним і вчасно реагував. Траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими терористами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу нашої ППО. Кожна збита сьогодні ракета – це вагомий результат”, – сказав глава держави.

Президент наголосив на важливості виконання домовленостей з партнерами щодо посилення нашої ППО, зокрема, з пошуком і постачанням Patriot.

“Важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням Patriot, – щоб усе це спрацювало якнайшвидше. Сім систем потрібні Україні – і це мінімум. Ці Patriot є в партнерів“, – зауважив президент.

У зверненні Зеленський наголосив, що основною мішенню для 34 російських ракет стали різні об’єкти енергетики: електроенергетика й об’єкти для транзиту газу, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз.