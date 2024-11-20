Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець на брифінгу.
За офіційними даними, з моменту початку повномасштабного вторгнення Україна повернула додому 3 767 своїх громадян. З них 168 – це цивільні особи, решта – військові, які повернулися виключно в рамках процедур обміну.
“Станом на зараз, разом з Координаційним штабом, з іншими органами, з якими ми працюємо, нам вдалось повернути 3 767 героїв та героїнь з російського полону”, – повідомив Лубінець.
Нагадуємо, що останній обмін військовополоненими відбувся 18 жовтня. Під час нього додому повернулися 95 українських військових. Ця подія стала 58-м обміном, який провела Україна в рамках домовленостей з російською стороною.
- У 2022 році тривали переговори з РФ таємними каналами, які привели до зернової угоди й звільнення військовополонених, – Умєров.
- Офіцер “Азову” закликав публічно не вказувати імен, термінів й підрозділів звільнених полонених.
- З російського полону повернулись ще 34 військовослужбовців «Азову».