Наразі в російському полоні перебувають десятки тисяч українців, серед яких як захисники, так і мирні мешканці.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець на брифінгу.

За офіційними даними, з моменту початку повномасштабного вторгнення Україна повернула додому 3 767 своїх громадян. З них 168 – це цивільні особи, решта – військові, які повернулися виключно в рамках процедур обміну.

“Станом на зараз, разом з Координаційним штабом, з іншими органами, з якими ми працюємо, нам вдалось повернути 3 767 героїв та героїнь з російського полону”, – повідомив Лубінець.

Нагадуємо, що останній обмін військовополоненими відбувся 18 жовтня. Під час нього додому повернулися 95 українських військових. Ця подія стала 58-м обміном, який провела Україна в рамках домовленостей з російською стороною.