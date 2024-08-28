Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що в проєкті бюджету ФРН на наступний рік передбачено 4 мільярди євро на військову допомогу Україні, а також запевнив, що підтримка надаватиметься як з національного бюджету, так і у співпраці з партнерами по G7.

Про це він заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером після переговорів у Берліні 28 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У проєкті бюджету на наступний рік передбачено і буде на двосторонню військову підтримку Україні 4 млрд євро. Додатково ми разом з країнами G7 надамо Україні 50 млрд доларів кредиту», — сказав глава німецького уряду, додавши, що це має забезпечити гарантовану, надійну фінансову підтримку.

Канцлер також запевнив, що Німеччина буде продовжувати підтримувати Україну фінансово, економічно, політично та військово, стільки, скільки це буде необхідно, незважаючи на спроби останнім часом посіяти сумніви у готовності держави до подальшої допомоги Києву. Він підкреслив, що Німеччина є найбільшим постачальником допомоги в Європі і має намір зберігати цю позицію.

На питання щодо можливості надання Україні нових видів озброєнь, зокрема далекобійних ракет, Шольц заявив, що наразі жодних нових рішень з цього приводу не ухвалено.