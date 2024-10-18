Україна отримає наступний транш програми Ukraine Facility, що передбачає надання Україні до €50 мільярдів у період з 2024 по 2027 роки до кінця цього року.

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на пресконференції в Брюсселі.

«Ми допоможемо Україні відновитися і будемо з Україною на її шляху до членства в ЄС. Перша міжурядова конференція відбулася в червні. Україна зробила величезний крок уперед, двосторонній процес скринінгу триває, і паралельно в нас є План України, який включає важливі реформи на цьому шляху до вступу», — зауважила вона.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що €50 мільярдів будуть надані протягом чотирьох років на основі реалізації цього плану реформ.