Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на пресконференції в Брюсселі.
«Ми допоможемо Україні відновитися і будемо з Україною на її шляху до членства в ЄС. Перша міжурядова конференція відбулася в червні. Україна зробила величезний крок уперед, двосторонній процес скринінгу триває, і паралельно в нас є План України, який включає важливі реформи на цьому шляху до вступу», — зауважила вона.
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що €50 мільярдів будуть надані протягом чотирьох років на основі реалізації цього плану реформ.