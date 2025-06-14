Українські військові знищують російські дрони на Куп'янському напрямку

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
На Куп’янському напрямку, де активно діє 14-та окрема механізована бригада, основна увага зосереджена на нейтралізації російських операторів дронів. Ці безпілотники завдають значної шкоди українським захисникам.
Про це в ефірі розповіла речниця 14-ї ОМБр Надія Замрига.
“По цих окупантах (які запускають безпілотники – ред.) працюють усі підрозділи без виключень: підрозділи БПЛА, батальйон безпілотних систем ‘Сапсан’, пілоти всіх підрозділів. Також вдало працює в цьому напрямку артилерія, коли вираховуються точки, з яких працюють пілоти окупантів, і все це знищується.”
Наші пілоти активно займаються логістикою ворога, знищуючи бензовози та склади з боєприпасами, що знаходяться в тилу.
Речниця зазначила, що протягом останніх тижнів російські війська не змінюють свою тактику.
“Це дуже мала кількість, по дві-три людини, яких підвозять (на позиції – ред.) квадроциклами, мотоциклами. А важка техніка, як раніше, коли вони здійснювали штурми на БМП, танках. Зараз вони не ризикують це використовувати, бо все це знищується.”
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