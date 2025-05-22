Українські захисники знищили 14 одиниць техніки ворога на Харківщині

15 травня російські війська здійснили агресивний штурм позицій 58-ї окремої мотопіхотної бригади на Харківщині. Протягом кількох годин українські захисники знищили 14 одиниць ворожої техніки, серед яких були танки, бойові машини піхоти, багі та мотоцикли. Також було майже повністю ліквідовано особовий склад штурмової групи противника.

Про це 22 травня повідомив капітан Вадим Єременко, командир реактивної артилерійської батареї 58-ї бригади. Він зазначив, що тактика російських військ залишається незмінною – штурми проводяться за допомогою броньованої техніки, мотоциклів і багі.

«Ми постійно ведемо розвідку та спостереження за противником, оперативно реагуємо на загрози, завдаємо вогневого ураження і контролюємо ситуацію. Після артпідготовки ворог пішов у штурм. Хоча штурми були масштабними, ми були готові. За кілька годин знищили 14 одиниць ворожої техніки. Штурм виявився лобовим і грубим, без нових тактик. Як завжди, все закінчилося для них: спалена техніка, втрати та відступ», – розповів Єременко.

Він також додав, що під час штурму російська армія використовувала танки, бойові машини піхоти, мотоцикли та багі. За словами командира, дії ворога були хаотичними, що свідчить про низький рівень підготовки нових підрозділів.

«В результаті штурму російська армія втратила 14 одиниць техніки та близько роти особового складу. Вся ця техніка була знищена без можливості евакуації, і дуже мало з ворога повернулося назад», – зазначив капітан.

Єременко також розповів, що спроби ворога йти в наступ українські військові виявили ще за 10 кілометрів від переднього краю, завдаючи ефективних ударів артилерією. На ближчій дистанції використовувалися FPV-дрони та скиди з «Мавіків», що дозволило вчасно виявити та зупинити противника.

«Вони йдуть групами, скупчено, що робить їх дуже вразливими до артилерійських ударів. Наші розрахунки FPV-дронів добре натреновані, тому ворог одразу отримує ураження», – додав командир.

За його словами, російські війська рідко застосовують артилерію, натомість використовують дешевші засоби – FPV-дрони, скиди з «Мавіків» та FPV на оптоволокні. Ворог також проводить засідки та перекриває логістичні маршрути, але українські військові адаптуються, посилюючи спостереження за повітрям і утримуючи свої позиції.

Загальна безпекова ситуація в зоні відповідальності 58-ї бригади залишається напруженою, але контрольованою, підсумував капітан Вадим Єременко.