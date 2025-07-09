Андрій Коломієць у транзитній зоні на кордоні: МЗС допомагає поверненню

Цю інформацію підтверджують родичі Андрія Коломійця та він сам у виданні Ґрати

Андрій Коломієць, активіст Євромайдану та колишній політв’язень, наразі опинився у транзитній зоні на російсько-грузинському кордоні. Він провів десять років у незаконному ув’язненні в Росії, і тепер його повернення до України активно обговорюється Міністерством закордонних справ. Про це повідомили його родичі та сам Андрій у розмові з виданням “Ґрати”.

У транзитному пункті Коломієць чекає на оформлення нових документів, оскільки термін дії його українського паспорта закінчився під час ув’язнення. За інформацією, його перевезли на пункт пропуску “Верхній Ларс” 6 липня, де протягом п’яти годин його допитували співробітники ФСБ та перевіряли телефон.

“Ось уже другу добу мій чоловік Андрій Коломієць сидить у підвалі у Верхньому Ларсі, між Росією і Грузією, місць мало, сплять по черзі, ні їжі, ні води, ні медичної допомоги немає. Є хворі (туберкульоз), усі сидять укупі. Допомога тільки від волонтерів, їдять, що є. Коли ж це божевілля закінчиться, 11 років він терпить це все,” – Галина Коломієць, дружина

Андрій зазначив, що грузинські прикордонники забрали його паспорт і помістили у підвальне приміщення, де іноземці чекають на дозвіл на в’їзд до Грузії. Наразі там перебуває 55 чоловіків і три жінки, яких тримають окремо.

“Підвал, дуже погані умови. Стіни бетонні, в туалет по черзі піднімаємось на перший поверх, душу немає, спимо по черзі. З продуктами – проблема, волонтери привозять. Нам ніхто нічого не говорить. Не знаємо, скільки ми тут будемо сидіти,” – Андрій Коломієць

Міністерство закордонних справ України повідомило, що консули підтримують зв’язок з Андрієм, а посольство вже оформило необхідні документи для посвідчення особи.

“Посольства України в Грузії та в Молдові вже активно працюють над тим, щоб організувати безперешкодний транзит для повернення громадянина України Андрія Коломійця вже найближчим часом,” – йдеться у відповіді МЗС.

Щодо історії затримання, у 2015 році Андрія Коломійця затримали в Кабардино-Балкарії за підозрою у зберіганні наркотиків, а згодом звинуватили у замаху на вбивство двох співробітників спецпідрозділу “Беркут” у Криму. У 2016 році його засудили до 10 років суворого режиму, хоча він заперечував усі звинувачення. За словами адвоката, доказів обвинувачення було дуже мало.

15 січня 2025 року Коломієць вийшов з колонії у Краснодарі, але одразу після цього його затримали та помістили до Центру тимчасового тримання іноземних громадян у Гулькевичському районі. Суд продовжив його утримання до 14 квітня, а згодом термін перебування продовжили ще на 90 діб.