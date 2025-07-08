Андрій Коломієць чекає на перетин кордону через прострочені документи

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Андрій Коломієць, активіст “Євромайдану” та політв’язень, наразі знаходиться у контрольному пункті Верхній Ларс на російсько-грузинському кордоні в Північній Осетії. Він чекає на оформлення документів, необхідних для перетину до Грузії, оскільки термін дії його українських документів закінчився під час його увʼязнення в Росії. Про це повідомила його дружина, Галина Коломієць.

Галина підтвердила, що Андрій вже залишив територію Росії і має заборону на вʼїзд до цієї країни, але наразі не може потрапити до Грузії через прострочені українські документи.

У 2015 році Андрія Коломійця затримали в Кабардино-Балкарії за підозрою у зберіганні наркотиків. Після цього його перевезли до Криму, де звинуватили у замаху на вбивство двох співробітників кримського спецпідрозділу “Беркут”. У 2016 році його засудили в Криму до 10 років ув’язнення суворого режиму. Сам Коломієць заперечував усі звинувачення, а його адвокат зазначав, що єдиними доказами обвинувачення були дві чорно-білі фотографії нібито обгорілої форми силовиків.

15 січня 2025 року Андрій вийшов із колонії в Краснодарі, але одразу після цього його затримали та етапували до Центру тимчасового тримання іноземних громадян у Гулькевичському районі. Наступного дня російський суд ухвалив рішення про тримання його у Центрі до 14 квітня. 23 квітня Кримська правозахисна група повідомила, що термін перебування українця в Центрі продовжили ще на 90 діб.

Зараз Андрій Коломієць перебуває на кордоні, очікуючи на можливість легального перетину до Грузії, але через відсутність чинних документів це залишається неможливим.