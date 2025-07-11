ДБР підозрює Віталія Шабуніна у ухиленні від служби та шахрайстві

Про це ДБР повідомили на офіційному сайті
Державне бюро розслідувань (ДБР) висунуло підозру громадському активісту Віталію Шабуніну у зв’язку з ухиленням від військової служби та шахрайством. Важливо зазначити, що ця підозра не має жодного відношення до його діяльності в громадському секторі.
Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті ДБР та підтвердженою джерелами в правоохоронних органах, Шабунін був мобілізований у 2022 році, але не з’являвся на місце служби протягом тривалого часу.
Відомо, що активіст нібито перебував у цивільних установах, видаючи це за “відрядження”, які не входять до складу Сил оборони. Крім того, він отримав 50 тисяч гривень, хоча фактично не виконував обов’язків у військовій частині.
ДБР також виявило, що Шабунін використовував автомобіль, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для військових, для особистих потреб.
За цими обставинами активісту загрожує покарання до 10 років позбавлення волі за статтями 409 Кримінального кодексу України – ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, а також статтею 190 – заволодіння чужим майном шляхом шахрайства. Розслідування триває.
Раніше стало відомо, що ДБР провело обшуки в будинку Віталія Шабуніна, який є головою громадської організації “Центр протидії корупції”, а також у військовій частині в Чугуївському районі Харківської області, де він проходить службу. Під час обшуків у нього був вилучений телефон.
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