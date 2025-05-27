Відставка міністра культури України: активісти вимагають через звільнення директора Лаври

Про це сьогодні, 27 травня, повідомили на Facebook-сторінці відповідної громадської організації.

Громадська організація “Коаліція дієвців культури” ініціювала збір підписів під відкритим листом до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з вимогою відставки міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького. Цей крок став наслідком звільнення Максима Остапенка з посади директора Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”, що, на думку активістів, свідчить про серйозні порушення з боку міністра та його команди.

У відкритому листі, на який посилається ГО, викладені підстави для вимоги відставки, які охоплюють не лише звільнення Остапенка. Активісти вказують на публічне спонукання до злочинних дій, зловживання владою, ігнорування обов’язків, неетичну поведінку та некомпетентність команди міністерства.

Для підтримки цієї ініціативи була створена Google-форма, де кожен бажаючий може підписати відкритий лист до прем’єр-міністра. Станом на 27 травня, Міністерство культури ще не надало офіційних коментарів щодо цієї ініціативи, але в відомстві обіцяють найближчим часом зробити заяву.

21 травня 2025 року Міністерство культури та стратегічних комунікацій звільнило Максима Остапенка з посади генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”. Остапенко сам повідомив про це на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши наказ Мінкульту №432-К, в якому зазначено, що звільнення відбулося за пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

У міністерстві пояснили, що причиною звільнення стали неналежне виконання умов контракту та порушення у діяльності заповідника. Міністр культури Микола Точицький 22 травня прокоментував це рішення, зазначивши, що Остапенко недостатньо активно працював над викоріненням московських релігійних осередків.

Максим Остапенко – відомий історик і археолог з Запоріжжя, кандидат історичних наук, який з 1989 року працював у Національному заповіднику “Хортиця”, а з 2007 року очолював його. У 2023 році він був призначений виконуючим обов’язки генерального директора “Києво-Печерської Лаври”. Остапенко має значний науковий доробок і активно брав участь у захисті України з початку повномасштабного вторгнення.