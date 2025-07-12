Як повідомляють в русі спротиву “Жовта Стрічка”

На тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Мелітополі Запорізької області, активісти провели акцію на підтримку України, знищивши російські пропагандистські газети. Про це стало відомо 12 липня від руху спротиву “Жовта Стрічка”.

“В Мелітополі, Донецьку та Фащівці горить російська пропаганда. Активісти руху “Жовта Стрічка” продовжують знищувати російські газети. Цього разу ще більше примірників було спалено в тимчасово окупованих районах Донецької та Запорізької областей. Місцеві мешканці добре знають, що в цій макулатурі лише маніпуляції. Їй немає місця в українських містах – лише на багатті,” – Рух “Жовта Стрічка”

Ця акція є частиною більш широкої кампанії спротиву проти російської пропаганди.

Про рух “Жовта стрічка”

Рух “Жовта стрічка” був заснований навесні 2022 року в Херсоні, після початку повномасштабного вторгнення Росії. З того часу він розширився на всі тимчасово окуповані території України.

Основна мета цього руху полягає в інформаційному опорі російським окупантам. Українці, які перебувають в окупації, можуть приєднатися до руху через чат-бот, отримуючи завдання, плакати, листівки та інформацію про правила безпеки.