Українські активісти виграли суд у Німеччині проти захисника Анни Нетребко

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Українські активісти, які виступали проти концертів російської оперної співачки Анни Нетребко в Німеччині, здобули важливу перемогу в суді над її захисником – німецьким диригентом Міхаелем Гюттлером. Про це повідомила активістка руху No Netrebko Катерина Плаксій.

У 2023 році активісти в Німеччині організували акції протесту проти Нетребко, яка неодноразово висловлювала підтримку путінському режиму. Гюттлер, який має тривалі зв’язки з Росією та близькими до Путіна особами, став одним із її захисників. Він працював у Маріїнському театрі протягом 13 років і був асистентом Валерія Гергієва, відомого як “диригент Путіна”.

Після першої акції руху No Netrebko, Гюттлер разом із дружиною Алесею Шаповаловою, керівницею російського культурного центру “Самовар” у Німеччині, почали подавати цивільні позови проти українських активістів. Ці позови стосувалися висловлювань у соціальних мережах та інтерв’ю. Катерина Плаксій стала четвертою особою, проти якої було подано позов за коментар у Facebook, що, за її словами, був вирваний із контексту.

Активісти вважають, що позови Гюттлера є прикладом SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) – судового тиску, спрямованого на залякування громадських діячів і придушення критики. Хоча суд першої інстанції підтримав диригента, українські активісти подали апеляцію після консультацій із юристами та коментарів для ЗМІ.

Після інтерв’ю Катерини Плаксій та Дмитра Пивоварова для Радіо Культура у 2024 році, Гюттлер публічно заперечив факт апеляції, хоча документи свідчать про протилежне. Українська сторона подала зустрічний позов про захист честі та гідності, і суд виніс рішення на користь активістів, зобов’язавши Гюттлера підписати офіційну заборону на поширення неправдивих тверджень під загрозою штрафу.

Ця справа викликала значний резонанс у німецькій українській громаді, адже на судові засідання приїжджали люди з різних регіонів країни. За словами Катерини Плаксій, це, можливо, перший випадок у Німеччині, коли українським активістам вдалося через суд захистити свою честь і гідність, а також домогтися заборони на неправдиві заяви від відомої особи, яка підтримує путінський режим.

Наразі диригент намагається повторно подати ті ж претензії в іншій юридичній формі, а також триває ще один судовий процес через інші публічні заяви. Активісти підкреслюють, що здаватися не можна, адже це означатиме поступку проросійським силам у боротьбі з українськими ініціативами.

15 травня активісти взяли участь у черговому протесті проти виступу Анни Нетребко в Берлінській опері, організованому українською громадою. У червні співачка планує виступити в Регенсбурзі, де активісти вже готують нову акцію протесту.

Хто така Анна Нетребко

Анна Нетребко – відома російська оперна співачка, громадянка Росії та Австрії, яка проживає у Відні. У 2014 році вона пожертвувала мільйон рублів оперному театру в Донецьку, який на той час був під контролем проросійських сил. Після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Хоча вона публічно засудила війну, її підтримка путінського режиму викликала критику та скасування виступів у багатьох країнах.

Незважаючи на це, деякі організатори, зокрема Міжнародний травневий фестиваль у Вісбадені, відмовилися скасовувати її концерти, що призвело до нових протестів української спільноти.