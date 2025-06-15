Загибель актора Юрія Феліпенка під час служби у ЗСУ

Як повідомила дружина Юрія Феліпенка у акаунті у Instagram Катерини Мотрич

На жаль, український актор театру та кіно Юрій Феліпенко загинув під час війни. Цю сумну новину підтвердила його дружина, Катерина Мотрич.

Юрій приєднався до Збройних сил України в квітні 2024 року, служачи у 429 окремому полку безпілотних систем “Ахіллес”.

Актор здобув популярність завдяки своїй діяльності в Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Серед його найзначніших ролей можна виділити вистави “Сірі бджоли”, адаптовану за книгою Андрія Куркова, а також “За двома зайцями” Івана Нечуя-Левицького та Михайла Старицького.

Окрім театральної діяльності, Юрій Феліпенко також з’являвся у серіалі “Обіцянка богу”.

Дружина актора, Катерина Мотрич, пообіцяла повідомити про дату поховання та прощання з Юрієм пізніше.