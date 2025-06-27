Антоніна Хижняк про відео Білого дому: справжні кадри, а не ШІ

Як зауважує директорка ІМІ Оксана Романюк у повідомленні на сайті Інституту масової інформації (ІМІ)

Антоніна Хижняк, українська акторка, розповіла про своє відео, яке стало частиною ролика Білого дому. Вона підкреслила, що це не штучно згенероване відео, а справжні кадри, які вона зняла кілька років тому для фото- і відеостоків.

В ефірі програми “Сніданок з 1+1” акторка зазначила:

“Хто не знає, загугліть фото- і відеостоки, актори іноді для них знімаються. І потім будь-хто у світі, в принципі, може купити ці матеріали. І так вийшло і з Білим домом. Просто мені досі дивно, яка ймовірність була, що серед мільярдів відео вони обрали саме цей шматочок.” – Антоніна Хижняк

Акторка також поділилася, що їй знадобився час, щоб зрозуміти, звідки взялися ці кадри. Вона навіть зв’язалася з режисером, з яким працювала:

“Йому теж потрібен був час, щоб розібратися, чи це його оригінальне відео, яке законним абсолютно шляхом було куплене на відеостоках.” – Антоніна Хижняк

Хижняк висловила вдячність тим, хто швидко за неї заступився:

“Але я дуже вдячна людям, які дуже оперативно за мене вступилися. Якби це виявилося дійсно штучним інтелектом, яке використали без моєї згоди, то це було б дуже погано і дуже дивно.” – Антоніна Хижняк

Цей інцидент стався після публікації відео під назвою Time. Grit. Reward на офіційній сторінці Білого дому в Instagram, яке рекламує податкову ініціативу президента Дональда Трампа. На початку ролика з’являється жінка, що нагадує Антоніну Хижняк.

Багато глядачів запідозрили, що відео могло бути створене за допомогою штучного інтелекту. Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк зазначила, що для створення ролика могли використати модель ШІ, натреновану на зображеннях Хижняк із відкритих джерел:

“Це означає, що будь-яка людина з цифровим слідом може бути відтворена у вигаданому контексті без її згоди.” – Оксана Романюк

Спочатку Антоніна Хижняк відреагувала на ситуацію жартівливим відео, в якому з гумором розповідає, як потрапила у відео Білого дому. У цьому ролику вона також нагадує про важливість системи ППО Patriot для України.