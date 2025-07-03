Як розповідає у Facebook донька акторки Анастасія Савицька-Шеліга

На 76-му році життя померла акторка Тетяна Шеліга, яка останні два місяці боролася з важким захворюванням. Вона стала відомою завдяки своїй ролі в популярному комедійному серіалі “Коли ми вдома”.

Про втрату повідомила її донька Анастасія Савицька-Шеліга на своїй сторінці у Facebook. За її словами, Тетяна Шеліга пішла з життя 3 липня після тривалого періоду важкого стану, який значно погіршився в квітні. Дата та час прощання будуть оголошені пізніше.

Тетяна Шеліга з’явилася на світ 10 грудня 1948 року в Києві. У 1972 році вона закінчила Школу-студію імені Немировича-Данченка при МХАТ у Москві. Протягом 24 років працювала у Севастопольському театрі російської драми, де, за її словами, змогла втілити всі бажані образи.

У 1995 році акторка приєдналася до Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, який з 2022 року носить назву Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. У 1996 році їй було присвоєно звання “Заслужена артистка України”.

Крім театральної кар’єри, Тетяна активно знімалася у телесеріалах та кіно, найбільше запам’яталася глядачам завдяки ролі в “Коли ми вдома”. Навіть після виходу на пенсію вона продовжувала працювати, гастролюючи з антрепризними виставами разом із колегами.

Останні роки життя Тетяна Шеліга стикалася з серйозними проблемами зі здоров’ям, перенісши кілька складних операцій. У квітні 2025 року її стан різко погіршився, і донька акторки нещодавно зазначала, що вона майже повністю втратила здатність рухатися.