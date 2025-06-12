Агент СБУ у московському офісі Сівковича: розвідка проти Росії

Як підтверджує джерело hromadske

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії, Служба безпеки України направила свого агента до московського офісу Володимира Сівковича, колишнього заступника секретаря РНБО за часів Януковича, якого підозрюють у державній зраді. Цю інформацію підтвердив таємний агент в інтерв’ю Дмитру Гордону, а також джерело в СБУ.

Володимир Сівкович втік до Москви у 2014 році, де почав організовувати інформаційні диверсії проти України. Агента СБУ вдалося ввести в найближче оточення Сівковича, де він працював у його офісі, виконуючи різноманітні завдання, включаючи найчутливіші.

Під прикриттям водія-помічника, агент здобув довіру Сівковича та збирав інформацію про діяльність його офісу.

Згідно з даними агента, московський офіс Сівковича займався вербуванням, збором розвідданих, інфільтрацією кадрів у державні структури України, а також фальсифікацією соціологічних досліджень на користь ФСБ.

Агент також зазначив, що в офісі організовували переправлення спеціальної техніки до України для прихованого стеження та підготовку звітів для російських спецслужб про політичну ситуацію в Україні.

17 липня 2022 року у Києві СБУ та ДБР затримали колишнього голову Управління СБУ Криму Олега Кулініча, який, за даними правоохоронців, працював на росіян.

Після затримання Кулініча, таємного агента СБУ евакуювали з Москви з міркувань безпеки.

Покази агента стали частиною матеріалів у справі про державну зраду проти Володимира Сівковича.

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