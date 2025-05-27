Українська ППО знищила 43 ворожі безпілотники в нічних атаках 27 травня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 27 травня українські сили протиповітряної оборони продемонстрували вражаючі результати, знищивши 43 безпілотники, які російські війська використовували для атак на територію України. Цю інформацію підтвердили у Повітряних силах Збройних Сил України.

Загалом агресор запустив 60 дронів різних моделей, які були запущені з території Росії та тимчасово окупованого Криму. Більшість з них належали до типу Shahed, що свідчить про активне використання цього виду техніки ворогом.

Згідно з даними військових, 35 безпілотників було знищено за допомогою вогневих засобів, тоді як ще 8 дронів були втрачені або подавлені завдяки радіоелектронній боротьбі. Влучання зафіксували у дев’яти різних регіонах, а самі збиття відбулися в трьох ключових локаціях на сході, півночі та півдні України.

Цей успішний захист повітряного простору підкреслює високий рівень готовності та ефективність українських систем протиповітряної оборони, які здатні значно зменшити шкоду від ворожих атак.

Подальші зусилля українських військових зосереджені на зміцненні оборонних можливостей та забезпеченні безпеки громадян у всіх регіонах країни, що є важливим кроком у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність.