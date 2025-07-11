Українська ППО знищила 44 російські безпілотники в нічній атаці 11 липня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 11 липня сили протиповітряної оборони України успішно знищили 44 безпілотники, які були використані російськими військами для атаки на територію країни. Ще 16 дронів-імітаторів не досягли своїх цілей і були втрачені на місцях. Водночас, зафіксовано влучання 19 БпЛА у 8 різних локаціях, а уламки впали на 3 з цих місць.

Цю інформацію оприлюднили Повітряні Сили Збройних Сил України 11 липня. Згідно з їхніми даними, в ніч на 11 липня (починаючи з 22:30 10 липня) російські війська здійснили атаку 79 ударними БпЛА типу Shahed та іншими безпілотниками-імітаторами, які були запущені з напрямків Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, зокрема до 60 з них становили “шахеди”.

Відбиття повітряного нападу здійснювалося за допомогою зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Станом на 13:00, протиповітряна оборона знищила 44 БпЛА типу Shahed (інші типи безпілотників) на півночі, півдні, сході та в центрі України. Додатково, 16 дронів були або локаційно втрачені, або подавлені засобами РЕБ.