Українська ППО знищила 117 російських безпілотників під час атаки 6 липня

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ
У ніч на 6 липня українські повітряні сили успішно відбили атаку російських військ, які використали чотири зенітні керовані ракети С-300 та 157 ударних безпілотників. Завдяки злагодженій роботі протиповітряної оборони, 117 з цих безпілотників було знищено.
Цю інформацію підтвердили у Повітряних силах Збройних сил України.
Станом на 08:30, протиповітряна оборона ліквідувала 117 дронів, серед яких були безпілотники типу Shahed та інші моделі, що атакували з півночі, сходу, півдня та центру країни. Зокрема, 98 безпілотників було знищено за допомогою вогневих засобів, а 19 – нейтралізовано через радіоелектронну боротьбу.
Також зафіксовано влучання ударних безпілотників у 19 різних локаціях, а падіння збитих дронів сталося на двох з цих місць.
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