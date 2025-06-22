Українська ППО знищила 28 ворожих безпілотників під час атаки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 22 червня українські сили протиповітряної оборони успішно знищили 28 безпілотників, які були використані російською армією для атаки на територію України. Цю інформацію оприлюднили у Повітряних силах Збройних сил України.
Російські війська застосували дві балістичні ракети типу Іскандер-М/KN-23, зенітну керовану ракету С-300, а також 47 ударних безпілотників Shahed і безпілотники-іміратори різних моделей. Основний удар був спрямований на Чернігівську область.
“Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 28 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 18 – збито вогневими засобами ураження, 10 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.”
Ворожі ракети та безпілотники вразили сім різних локацій, серед яких Чернігівська, Сумська та Одеська області.
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