Українська ППО знищила 146 безпілотників і 12 ракет під час атаки на Київ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 23 червня українські Сили протиповітряної оборони досягли значних успіхів, знищивши 146 безпілотників, а також 7 балістичних і 5 крилатих ракет, які були запущені російською армією в рамках атаки на територію України. Цю інформацію оприлюднили в Повітряних силах Збройних Сил України.
Загалом ворог випустив 368 повітряних цілей, серед яких 352 були ударними безпілотниками типу Shahed та іншими моделями, з яких близько 160 становили саме “шахеди”. Також було зафіксовано 11 балістичних ракет типу Іскандер-М/KN-23 та 5 крилатих ракет Іскандер-К.
Основним напрямком атаки став Київ та його околиці. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряна оборона знищила 354 повітряні цілі, з яких 158 були збиті безпосередньо:
- 146 безпілотників типу Shahed та інших моделей;
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К.
Ще 196 цілей, серед яких 193 дрони та 3 балістичні ракети, були втрачені локаційно або подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Прямі влучання були зафіксовані у шести локаціях, а уламки падали на 25 різних місцях у Києві та області.
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