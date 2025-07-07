Захисник Одещини збив п’ятий дрон Shahed під час обстрілу Одеси

Як повідомляють у Повітряному командуванні “Південь” у Facebook

У ніч на 7 липня воїн мобільної вогневої групи Одеської зенітної ракетної бригади Євген успішно збив ударний дрон типу Shahed, який прямував над морем. Це вже п’ятий дрон, який він знищив. Інформацію про це оприлюднили в Повітряному командуванні “Південь”.

За словами бійця, на виконання завдання було відведено лише кілька секунд:

“У нас було секунд двадцять на всю роботу, поки ворожий “Shahed” летів над морем. Швидко виявили його у тепловізор, вирахували траєкторію – і буквально чотирма-п’ятьма чергами вразив. А далі – лише спостерігав, як він падає у воду.” – Євген, боєць ППО

Цей випадок став п’ятим успішним знищенням дрону для захисника. У березні, за одну ніч, йому вдалося знищити три “шахеди”. Загалом, у ніч проти 7 липня 2025 року, сили ППО знищили 20 російських дронів над Одещиною.

Обстріл Одеси в ніч на 7 липня

Повітряна тривога через загрозу застосування ударних безпілотників в Одеській області тривала з 23:18 6 липня до 02:13 7 липня. Повітряні Сили ЗС України спочатку попереджали про змінний рух безпілотників в акваторії Чорного моря, поблизу Південного та в районі Одеси, а згодом – про те, що ударні БпЛА з моря прямують на Одесу. У місті неодноразово лунали вибухи.

Внаслідок обстрілу загинула одна людина – охоронець новобудови. Через атаки зазнали руйнувань гаражні приміщення, адміністративна будівля на території СТО, а також будівельні вагончики. На місцях обстрілу виникли займання, згоріли автомобілі та автобус.