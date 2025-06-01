Українська ППО знищила 210 дронів і 3 крилаті ракети 1 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 1 червня українські Сили протиповітряної оборони досягли значного успіху, знищивши 210 дронів та 3 крилаті ракети Х-101 і Іскандер-К, які були запущені російською армією в рамках атаки на територію України. Цю інформацію оприлюднили у Повітряних силах Збройних Сил України.

Загалом, російські війська випустили 472 ударні безпілотники типу Shahed та інші моделі, а також 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 і 4 крилаті ракети Х-101 та Іскандер-К.

Основними регіонами, які зазнали авіаударів, стали Харківська, Сумська, Житомирська, Одеська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області.

Станом на 13:30, протиповітряна оборона знищила 385 ворожих засобів повітряного нападу, серед яких 210 дронів типу Shahed та інших моделей, а також 3 крилаті ракети Х-101 та Іскандер-К. Ці об’єкти були знищені на сході, півдні, півночі, заході та в центрі України.

Загалом, 213 цілей було знищено вогневими засобами ураження, а 172 – втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

У Повітряних силах також зазначили, що влучання зафіксували у 18 різних місцях по всій території України.