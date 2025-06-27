Українська ППО знищила 211 безпілотників і 6 крилатих ракет 27 червня

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ у Facebook
В ніч на 27 червня українські Сили протиповітряної оборони продемонстрували вражаючі результати, знищивши 211 безпілотників та 6 крилатих ракет, які були запущені російською армією в рамках атаки на територію України. Цю інформацію оприлюднили у Повітряних силах Збройних сил України.
Загалом, російські війська випустили 363 ударні безпілотники, серед яких були 211 дронів типу Shahed та інші безпілотники-імітатори. Окрім цього, ворог застосував 2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 “Кинджал” та 6 крилатих ракет “Калібр”.
Основним об’єктом атаки стало місто Старокостянтинів, розташоване на Хмельниччині.
Станом на 9:30, Сили протиповітряної оборони знищили 365 цілей: 217 з них було збито, а 148 втрачено локаційно. Влучання ворожих ракет зафіксували у трьох різних місцях, а падіння уламків – у восьми.
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