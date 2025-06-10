Українська ППО знищила 213 безпілотників і 7 ракет під час нічної атаки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 10 червня українські сили протиповітряної оборони досягли значних успіхів, знищивши 213 безпілотників та 7 ракет, які були запущені російською армією в рамках атаки на територію України. Цю інформацію оприлюднили у Повітряних силах Збройних Сил України.
Основним об’єктом російського авіаудару став Київ. Всього ворог випустив 322 повітряні цілі, серед яких 315 ударних безпілотників типу Shahed, а також безпілотники-імітатори різних моделей, 2 балістичні ракети KN-23 і 5 крилатих ракет Іскандер-К.
Станом на 9 ранку, сили ППО знищили 284 цілі, з яких 220 було збито безпосередньо: 213 безпілотників типу Shahed, 2 балістичні ракети KN-23 та 5 крилатих ракет Іскандер-К.
Влучання ворожих цілей зафіксовано у 11 різних місцях, а падіння уламків збитих об’єктів – у 16 локаціях. Крім того, ще 64 дрони були втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.
“Головним напрямком російського авіаудару був Київ. Загалом російські війська випустили вночі по Україні 322 повітряні цілі, серед яких: 315 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів; 2 балістичні ракети KN-23; 5 крилатих ракет Іскандер-К.”
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