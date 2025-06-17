Українська ППО знищила 239 дронів і 23 ракети під час нічного удару 17 червня

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ

У ніч на 17 червня українські Сили протиповітряної оборони успішно знищили 239 дронів та 23 ракети, які були запущені російською армією в напрямку України. Основний удар був спрямований на Київ, про що повідомили в Повітряних силах Збройних Сил України.

Загалом російські війська випустили 472 повітряні цілі, серед яких 440 ударних безпілотників типу Shahed та інші безпілотники-імітатори, 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал”, 16 крилатих ракет Х-101, 4 крилаті ракети “Калібр”, 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 1 протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Станом на 10 ранку, за попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 428 цілей, з яких 262 були збиті: 239 БпЛА, 1 аеробалістична ракета Х-47 М2 “Кинджал”, 15 крилатих ракет Х-101 та 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69. Ще 166 цілей були втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Відомо, що влучання зафіксовано у 10 місцях, а падіння уламків збитих цілей сталося у 34 точках.

Комбінований удар по Україні 17 червня

У ніч на 17 червня армія Російської Федерації здійснила комбінований удар по Україні, використовуючи як ракети, так і безпілотники.

У Києві зафіксовано понад 10 загиблих та близько 100 поранених. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що російська балістична ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, внаслідок чого зруйнувався цілий під’їзд.

В Одесі внаслідок російської атаки постраждали 17 осіб, серед яких є загибла жінка.