Українська ППО знищила 24 ворожі безпілотники під час нічної атаки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 26 червня українські сили протиповітряної оборони успішно знищили 24 з 41 безпілотника, які були використані російською армією для атаки на територію України. Цю інформацію надали Повітряні сили Збройних сил України.

Основними напрямками ворожої атаки стали прифронтові зони Донеччини та Харківщини.

“Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 24 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 8 – збито вогневими засобами ураження, 16 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.” – Повітряні сили ЗСУ

Вражаючі дані свідчать про те, що влучання безпілотників було зафіксовано у семи різних локаціях, що підкреслює масштабність та координацію ворожих дій.

Завдяки злагодженій роботі протиповітряної оборони вдалося суттєво зменшити загрозу від безпілотних літальних апаратів і забезпечити захист ключових регіонів країни.