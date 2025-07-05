Українська ППО знищила 292 безпілотники під час атаки 5 липня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 5 липня українські сили протиповітряної оборони успішно знешкодили 292 з 322 безпілотників, які були використані для атаки на країну з боку російських військ. Цю інформацію оприлюднили Повітряні Сили Збройних Сил України вранці 5 липня.

Згідно з даними Повітряних Сил, ворожа атака розпочалася о 20:00 4 липня, коли противник застосував 322 ударні безпілотники типу Shahed, а також інші безпілотники-імітації. Атака проводилася з різних напрямків, зокрема з Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Шаталового, що знаходяться на території Російської Федерації.

Основний удар був спрямований на Хмельниччину, зокрема на місто Старокостянтинів.

Відбиття повітряного нападу здійснювалося за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Станом на 09:30 протиповітряна оборона знищила 292 безпілотники, з яких 157 були збиті вогневими засобами, а 135 – втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.