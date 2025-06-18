Українська ППО знищила 30 ворожих безпілотників 18 червня

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ в Telegram

У ніч на 18 червня українські сили протиповітряної оборони успішно знищили 30 безпілотників, які російська армія використала для атаки на територію України. Цю інформацію оприлюднили у Повітряних силах Збройних сил України.

Загалом Російська Федерація запустила 58 ударних дронів типу Shahed, а також безпілотників-імітацій з території Росії та тимчасово окупованого Криму. Основні удари були спрямовані на регіони Донеччини, Дніпропетровщини та Запоріжжя.

“Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 12 – збито вогневими засобами ураження, 18 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.” – Повітряні сили ЗСУ

Також у Повітряних силах зазначили, що влучання дронів було зафіксовано у дев’яти різних місцях, що свідчить про масштабність та координацію ворожих атак.

Завдяки злагодженій роботі протиповітряної оборони вдалося суттєво знизити загрозу від безпілотників, які намагаються завдати шкоди українській інфраструктурі та населенню.