Українська ППО знищила 30 ворожих безпілотників 18 червня

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ в Telegram
У ніч на 18 червня українські сили протиповітряної оборони успішно знищили 30 безпілотників, які російська армія використала для атаки на територію України. Цю інформацію оприлюднили у Повітряних силах Збройних сил України.
Загалом Російська Федерація запустила 58 ударних дронів типу Shahed, а також безпілотників-імітацій з території Росії та тимчасово окупованого Криму. Основні удари були спрямовані на регіони Донеччини, Дніпропетровщини та Запоріжжя.
“Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 12 – збито вогневими засобами ураження, 18 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.”
Також у Повітряних силах зазначили, що влучання дронів було зафіксовано у дев’яти різних місцях, що свідчить про масштабність та координацію ворожих атак.
Завдяки злагодженій роботі протиповітряної оборони вдалося суттєво знизити загрозу від безпілотників, які намагаються завдати шкоди українській інфраструктурі та населенню.
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